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    AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah saatlerinde İstanbul'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı hakkında uyarıda bulundu.

    İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

    Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05.30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır. İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile  -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.

    Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın düşmesi beklenen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 santimetre, iç kesimlerde 10-15 santimetre, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 santimetre olması bekleniyor. 

    Trafk yoğunluğu yüzde 71

    Kar yağışının ise çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.

    Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.

    Türkiye genelinde hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

    Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor.

    Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    Meteoroloji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İBB, Kar yağışı, Kar, İstanbul
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