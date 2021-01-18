Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı

Gaziantep'te Suriyeli bir ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.