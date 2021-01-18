Medya Ombudsmanı Bildirici: Medya, emeklileri yine kandırdı, maaş farkları 15 Ocak'ta yine yatmadı

Emekli maaş farkının 15 Ocak'ta yatacağına ilişkin haberlere tepki gösteren Medya Ombudsmanı Bildirici, bu haberleri yayımlayan hiçbir internet sitesinin bu yanlışını düzeltmediğini ve böyle bir durumun daha önce de yaşandığını belirterek "Üzülerek söylüyorum, tamamen emekliyi kandırmaya yönelik haberler bunlar" ifadelerini kullandı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü, A Haber, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Takvim, Yeni Çağ, Dünya, CNN Türk’te emekli maaş farkının 15 Ocak'ta yatacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, benzer bir durumun geçen sene yaşandığını da hatırlattı.

Bildirici, "İnternet sitelerinde yazıldığı gibi 15 Ocak’ta emeklilerin maaş farkları banka hesaplarına yattı mı? Hayır. 15 Ocak’ta maaş farklarının banka hesaplarına yatırılacağını yazan internet sitelerinden hiçbiri yanlışını da düzeltmedi" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine, "Yurttaşlar internet sitelerinde bugün yatacağı iddia edilen farkların yatmadığını bildirdi" cümlesinin eklendiğini yazan Bildirici, "Okurlardan gelen böyle bir yakınmayı habere eklemesi olumlu bir davranıştı. Ama bu cümlenin hemen üstünde 'Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta (bugün) alacakları iddia edildi' cümlesi duruyordu. Kuşkusuz birbiriyle çelişen iki cümlenin ard arda yayımlanmasıyla haber verme görevi yerine getirilmiş olmuyor. Yapılması gereken maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığını kontrol edip yeni bir haber oluşturmaktı" görüşünü savundu.

''Emekli avlama haberciliği'; Türkiye’de medyanın 'ortak dil''

"Nitekim o haberlerin hiçbirinde ne bir kaynak gösteriliyor ne de bir imza ve mahreç yer alıyor. Üzülerek söylüyorum, tamamen emekliyi kandırmaya yönelik haberler bunlar. Daha önce de yazmıştım. 'Emekli avlama haberciliği'; Türkiye’de medyanın 'ortak dil' tutturduğu ender konulardan biri" diye ekleyen Bildirici şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik, gerçeği aktarma işidir. Ama milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkları konusunda hemen her yıl aleni biçimde yalan yanlış haberler yayımlayan bir medya ile karşı karşıyayız."