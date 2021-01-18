Zeugma Müzesi'nin kayıp eserleri tarifle aranıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın geçen yıl intihar etmesiyle gündeme gelen kayıp eserleri, fotoğrafları olmadığı için tarifle arıyor. 5 bin yıllık kayıp bir eser, "Tunç Çağı'na ait pişmiş topraktan vazo. Kırmızımsı hamurlu, ağız kenarı çift dudaklı" şeklinde tanımlanmış.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne bağlı Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış 13 Ocak'ta Diyarbakır'da intihar etti.

Müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan arkeolog Ü.Y.P. üzerinde görünen envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış’a zimmetlenmek istendiği, direnmekten başka çaresi kalmayınca da ‘mobing’e uğrayıp intihar ettiği ortaya çıktı.

Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Zeugma Müzesi’nde soruşturma başlattı, müfettişler müzede Orta ve Erken Tunç Çağı’na kadar giden yaklaşık 5000 yıllık 10 eserin kaybolduğunu belirledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonerler ve müzayede evlerini uyarmak ve kayıp eserlerin alım satımına engel olmak için resmi internet sitesinden ‘Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele’ bölümünden duyurdu.

Bakanlık eserlerin normalde fotoğraflarını ve envanter bilgilerini koyarak buradan duyuru yapıyordu. Ancak Gaziantep Zeugma Müzesi’nden kaybolan 10 eser ile 2013 yılında kaybolduğu tespit edilen 17 tarihi eserin çoğunun envanter fotoğraflarının bile olmadığı ortaya çıktı.

M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden kıymetli eserlerin bazılarının var olan fotoğrafları ise ya siyah beyaz ya da eseri tanımlamaya yetecek görüntüde değil. Bakanlık duyurusunda eserlerin ölçüleri, dönemleri ile birlikte sadece görünümünü anlatan 3 cümlelik tanımlamalara yer verildi.

Aranan bazı eserler şöyle