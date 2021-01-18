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    Varank: Akkuyu 2023'te elektrik üretmeye başlayacak

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101181043597411-varank-akkuyu-2023te-elektrik-uretmeye-baslayacak/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) ilk reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınacağını ve elektrik üretiminin başlayacağını söyledi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte yapımı devam eden ve Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS inşaatında incelemelerde bulundu.

    Yetkililerle yapılan toplantının ardından açıklama yapan Varank, "Burası Türkiye’nin 60 yıllık hayali. Bu yerin lisansı 1976 yılında verilmiş ama o tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometre karelik bir alan. 4 bin 800 megavat gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı devam ediyor" dedi.

    © AA
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    Varank, "Santralin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesini elbette arzu etmiyoruz. Santral ile birlikte acaba Türk sanayisi neler kazanabilir, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değer nasıl arttırabiliriz onunla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in olağanüstü bir hassasiyeti var. Bugün de arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Acaba burada kabiliyeti kazanacak yerli tedarikçileri Rosatom başka projelerinde değerlendirebilir mi? Burada kabiliyet kazanan firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi? Buradaki iş gücünün eğitim ile nasıl kendi ş gücümüzü nükleer konusunda nasıl daha ileri noktalara götürebileceğimizin değerlendirmelerini yaptık" diye konuştu.

    "Nükleer enerji, çok önemli ve hassas" diyen Varank, şöyle devam etti:

    "Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız, mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var ama bundan daha da önemlisi, nükleer teknolojilerin sanayinin alt alanlarında gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor. İnşallah 2023’ün sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak. Türkiye’nin önümüzdeki dönemlere dönük yeni nükleer santral projeler de var, bunları da değerlendiriyoruz."

    Etiketler:
    Elektrik, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS, Türkiye, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin, Ali İhsan Su
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