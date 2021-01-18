Eşinin burnunu kıran Gelecek Partili Toprak tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini sürekli dövdüğü ve burnunu kırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Toprak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi Celil Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darbettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre, Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürülüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.