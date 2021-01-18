Milli Savunma Bakanı Akar Bağdat'ta

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a gitti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede işbirliği ele alınacak" ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Irak’a resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Iraklı yetkililerle gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak. https://t.co/qWBzc0Pm9z#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/30YrIDsjjr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021

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Bakan Akar, Orgeneral Güler ile ilk olarak Irak Savunma Bakanlığına gidecek. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Güler’in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.