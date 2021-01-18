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    Bahçeli'nin danışmanı: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili gelen tepkiler için "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" dedi.

    MHP lideri Bahçeli'nin Basın Danışmanı Çiçek, Türkgün'deki 'Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz' başlıklı yazısında, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından muhalefetin yaptığı çağrıları hatırlattı.

    Terörist olarak nitelendirdiği Demirtaş'ın Türkiye'de sembolleştirildiğini öne süren Çiçek, "Hendek-Çukur-Kobani terör olayları yaşanırken HDP Eşbaşkanı olan ve hepsinde de azmettiricilik yaptığı her şeyiyle delilli ve ispatlı olan Selahattin Demirtaş’ı savunanlar, bugün bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi nutukları atıyorlar" dedi.

    Yazısının devamında konuyu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve avukat Afşin Hatipoğlu'nun saldırıya uğramasına bağlayan Çiçek, özetle şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri üç yumruk yedi diye ortalığı ayağa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan 846 kişinin azmettirici katilini hemen serbest bırakın demiyor mu?

    © AA
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    Burada çok büyük çelişki, tuhaflık ve garabet yok mu? 3 yumruk yiyen için ortalığı ayağa kaldır ama 846 kişinin katili bir teröristi de 'hemen serbest bırakın' diye savun…

    CHP'yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum.

    Uğradığı saldırıda yaralanan Selçuk Özdağ’ın genel başkanı Serok Ahmet’e ne demeli? 'Siyasi terörle karşı karşıyayız' demiş… 846 kişinin ölümünden sorumlu terörist Demirtaş için 'serbest bırakın' diyen Serok Ahmet yine boyundan büyük laflar ediyor. Hukuk, adalet, demokrasi arıyorsanız 846 kişinin katilini nasıl serbest bıraktırmak için yırtınıyorsunuz? Evet, CHP etrafında yancı olan muhalefet buna cevap versin.

    Saldırıya uğrayan herkese 'geçmiş olsun' diyelim, yaşanan olayları hepimiz kınayalım. Ama 846 kişinin katili terörist Demirtaş için 'Suçu nedir, niçin hapiste tutuyorsunuz, hemen serbest bırakın' diyen şeref ve haysiyet yoksunluğunuzun bize bir izahını yapın… Derhal yapın ki karşımızda nasıl bir ruh hastası muhalefet var, bunu anlayalım. Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıda hukukun her boyutu işlesin, suçlular cezalandırılsın. Ama aynı zamanda 846 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş’ı öven bu haysiyetsiz muhalefetin başları da suç ve suçluyu övmekten yargılansın mı? Ne dersin muhalefet? Dilini yutma konuş… Öyle adalet, hukuk, demokrasi edebiyatı yapmakla olmaz.

    İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini 'serbest bırakın' demek bu kadar basit olmamalı… Türkiye’de işte böyle garabet bir muhalefet vardır. Oysa bu garabeti yapmasalar, birinin kılına dokunulsa hukuk dendiğinde ne kadar anlamlı olur değil mi? Eğer terörist Demirtaş’ı övüyor ve 'derhal serbest bırakılsın' diyorlarsa, hayatını kaybeden 846 kişinin, yaralanan, sakatlanan binlerce kişinin sorumlusu da bu muhalefettir."

    Etiketler:
    Afşin Hatipoğlu, HDP, Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu, CHP, Saldırı, Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi, MHP, Devlet Bahçeli, Yıldıray Çiçek
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