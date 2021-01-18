Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için mücadele ederken Çağrı Merkezi’ni arayan bir çocuk kar topu oynamak için yolların açılmamasını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler yoğun kar yağışından dolayı yolların kapanmaması için çalışırken bir çocuk belediye araçlarının yolları açmamasını istedi.

Karların azaldığını söyleyen çocuk, kar topu oynamak istediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan bir çocuk, "İyi akşamlar abla. Şimdi bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı?" diye sordu.

Çağrı merkezi çalışanı ise çocuğa belediye ekiplerinin neden yolları açmak zorunda olduğunu anlattı. Yaşanan diyalogu Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yolların açılmasını istemeyen bir ufaklık 153'ü aramış" ifadesi ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Yolların açılmasını İSTEMEYEN bir ufaklık 153'ü aramış 😎 pic.twitter.com/4mb9T3Mj9r — Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) January 17, 2021

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