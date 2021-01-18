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    Erdoğan: Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101181043599702-erdogan-ulkemizin-ve-milletimizin-gelecegi-icin-vizyonu-hdefleri-projesi-olan-tek-parti-biziz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek partinin AK Parti olduğunu belirterek "Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar" görüşünü dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

    Burada sözlerine, AK Parti'nin milletin kurduğu ve bugünlere getirdiği bir parti olduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Milletimizle ne kadar sık yakın hasbıhal içerisine girersek partimizin gerçek misyonunu o derece yerine getirmiş oluruz. Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. Dolayısıyla AK Parti yöneticisi her an milletimizle olan kişidir" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

    'Bu ülkede tatlı su demokratları var'

    • "Bu ülkede tatlı su demokratları var, demokratlıkları zoru görene kadar. Bir de tatlı su siyasetçileri var, onların da yüzü seçimden seçime görülüyor. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de, vesayetle mücadele ederken de, darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla mücadele etti. Milli iradeyi üstün kılma mücadelesinden taviz vermediğimiz gibi, başlattığımız projeleri ve icraatları da kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.
    • İnsan ölür, eseri kalır. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarımızda görev alan her arkadaşımızın da aynı şuurla çalışacağına inanıyorum."

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini, sağlık altyapısının gücü ve alınan diğer tedbirler sayesinde en az sıkıntıyla tamamlama gayretinde olduklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Halen süren yatırımları tamamlayarak milletimize sunmaya önem verdik" diye konuştu.

    'Ekonomide yükseliş için reform çalışmaları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları uyguluyoruz'

    Erdoğan, salgın sonrası dünyada yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

    • "Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz. Ekonomide yükseliş için reform çalışmaları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları uyguluyoruz. Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz."

    'Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler, kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler'

    Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar, kritik meselelerde ortaya koydukları güçlü irade sayesinde kararlılıklarını tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, bu dönemde Türkiye'ye yönelik saldırıların da arttığını söyledi.

    "Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

    • "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyor. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir.
    • Bize insan hakları ve özgürlükler konusunda eleştiri yöneltenler, en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler, kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler.

    'Bundan sonrası ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir'

    'Eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, var güçleriyle savaşıyorlar'

    • Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler, var güçleriyle savaşıyor."
    Etiketler:
    Eleştiri, CHP, Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hazırlık, Proje, Seçim, 2023, Türkiye, Dış politika, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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