‘Pandemiye rağmen, Türkiye 2020’de su ürünleri ihracatında 1 milyar doları aştı’

Su ürünleri ihracatçısı Tayfun Denizer, Türk somonunun değerli bir ihracat ürünü haline geldiğini ve özellikle Rusya ve Japonya’da önemli pazarlara ulaşıldığı vurguladı. Denizer “Ülkemiz su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar doları aşmış bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'den 2019'da yapılan 5 bin 878 ton ve 33.1 milyon dolar tutarındaki su ürünleri ihracatı 2020 yılında 13 bin 188 ton ile gelirde 59.3 milyon dolara yükseldi. Trabzon'daki su ürünleri ihracatçılarından Tayfun Denizer ise “Ülkemiz su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar doları aşmış bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Denizer, somonun bölgenin değerli bir ihracat ürünü haline geldiğine dikkat çekerek özellikle Japonya ve Rusya’da önemli pazarlara ulaşıldığını söyledi.

‘Pandeminin etkisi, hamsi avında yaşanan gelişmeler gibi faktörlerle balıkçılık sektörü iç piyasada sıkıntılı süreçler yaşıyor’

Geçen yıl Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatının 59.3 milyon dolar olduğunu belirten Denizer, “Pandeminin etkisi, hamsi avında yaşanan gelişmeler gibi faktörlerle balıkçılık sektörü iç piyasada sıkıntılı süreçler yaşıyor olsa da 2020 içerisinde gökkuşağı alası da denilen ‘Karadeniz’de yetişen Türk somonu’ sektörün yüzünü ihracat noktasında güldürmüştür. Doğu Karadeniz'den 2019'da yapılan 5 bin 878 ton ve 33.1 milyon dolar tutarındaki su ürünleri ihracatı 2020 yılında 13 bin 188 ton ile gelirde 59.3 milyon dolara yükselmiştir. Su ürünlerinde yapılan 59.3 milyon dolarlık ihracatın 38 milyon 600 bin dolar kadarı Karadeniz somonu olurken bu ihracatın 23 milyon 790 bin dolar kadarı da Trabzon'dan gerçekleştirilmişti” dedi.

‘Karadeniz somonu su ürünleri ihracatında önemli bir orana ulaştı’

Denizer “Rakamlardan da görüldüğü üzere, daha önce de önemini vurguladığımız ihracatın çeşitlendirilmesi hususunda ‘Karadeniz Somonu’, su ürünleri ihracatında önemli bir orana ulaşmış ve önümüzdeki yıllarda ihracattaki payını artıracağının sinyallerini Kovid-19’a rağmen vermiştir” ifadelerini kullandı.