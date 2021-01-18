İmamoğlu: Bir ayda yüzde 4’lük su tasarrufu sağladık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir ay önce yaptıkları çağrının karşılık bulduğunu belirterek, “Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Diken'in haberine göre İmamoğlu, yağmur ve sonrasında kar yağmasına rağmen İstanbul’un kurak bir mevsim geçirdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Yağmurun tesiriyle bugün baktığımızda barajlarda yüzde 30’u biraz aşan bir doluluk var. Ortalamasını söylüyorum. Yani Terkosta’n Ömerli’ye kadar birçok barajımızın seviyeleri bu oranda. Bu aslında yağmurun etkisi. Karın gösterdiği etki ile bu daha da yükselecek. Yağmış olan karın barajları etkisini belki 10 gün sonra görebileceğiz. O zaman da bu oranı sizinle paylaşacağız."

İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi’nin (İSKOM) hizmete alım töreninde konuşan İmamoğlu, yaptıkları su tasarrufu çağrıları üzerine, kısa dönemde neredeyse yüzde 4 oranında bir su tasarrufunu elde ettiklerini ve bunun da günlük 150 bin metreküpün biraz üzerinde bir tasarruf anlamına geldiğini söyledi.

İmamoğlu, "Birçok işletme kapalı ve buna göre de yorum yapılabilir ama biz bunu geçirdiğimiz son bir buçuk aya göre de yorumlayarak sizlerle buluşturuyoruz. Demek ki küçük tasarruflarla bile yol alabiliyoruz. Vatandaşlarımızı, süreçte işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

İşbirliği oluşturmak adına, İSKİ Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreteri’nin katılımıyla Su Tasarrufu Kurulu oluşturduklarını açıklayan İmamoğlu, bu kurulla ilgili şu bilgiyi verdi:

"İstanbulluya nasıl mesajlar vermemiz hususunda ön çıktılarını istiyorum diye de talimat verdim. Arkadaşlarımızın özellikle eğilecekleri, bir konu da şu; bu işin paydaşları var. Yani bu işin birinci paydaşı 16 milyon hemşerimiz. İkinci paydaşı özellikle çok yüksek su tüketimi yapan kurumlar, kuruluşlar, işletmeler, vesaire… Hemen hızlıca bunlara dair, belki ön bilgilendirme, ön uyarılar yapılması hususunda çalışmalar yürütecekler. Sadece bu mu? Değil. Bizim hepimizin evinde bir takım ortamlarda su ile ilişki kurduğumuz ortamlarda kullandığımız aparatlar, armatürler ne varsa, bunları üreten kurumlarla da kuruluşlarla da görüşme yapmalarını arzu ettim. Çünkü bu iş aslında biraz da oradan başlıyor, daha sonra mekanik tesisat işi ile uğraşan kurum ve kuruluşlarla devam ediyor. Yani bu bütüncül bir yolculuk."