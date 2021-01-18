Kayıp doktor ölü bulundu

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun, 13 Ocak'ta Kartepe'deki evinden aracıyla gezmeye çıktı. Doktordan o tarihten sonra haber alınamaması üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, polis, Kocaeli itfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Aracı dereye yuvarlanmış

Arazi şartlarının güçlüğü ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen 100'ün üzerinde personel arama yaptı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, evinin yakınında dereye devrilen aracının içinde tespit edildi.