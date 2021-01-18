Eşi ve 1.5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca: Kazara oldu

Konya'da eşi Rukiye A. ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü üzerlerine sıcak su dökerek yakan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A.'nın ifadesi ortaya çıktı: ''Kendime çay doldururken elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim hem eşimin üstüne döküldü. Bilerek dökmedim, kazara olmuş bir olay."