ÖSYM, 2021 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM tarafından 2021 yılında uygulanacak sınavların tarihlerini belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden açıklandığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran, Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
📌2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
📌Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
📌Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO
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