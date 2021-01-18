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    Emniyet ve MİT operasyonunda yakalanan IŞİD'li

    Emniyet ve MİT operasyonunda yakalanan IŞİD'li iki kardeşe 15 yıl hapis istemi

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    Türkiye
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    Ankara'da eylem için keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları sırada emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanan IŞİD'li 2 kardeş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Ankara Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde Kasım 2020’de düzenlenen operasyonda, IŞİD bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen iki kardeş Amir Rakan Elmusa Elhayal ve Anvar Elmusa Elhayal yakalandı.

    İki kişi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından hazırlanan ve Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, her iki sanığın da kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları, yakalandıklarında üzerlerinde çıkan kimliklerin, Suriye’de bulunan ve terör konusunda haklarında istihbari bilgi bulunmayan kardeşlerine ait olduğu belirtildi.

    İddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal’ın, IŞİD'in Suriye’de etkin olduğu dönemde üst düzey sorumlu olduğunun belirlendiği, 2017 yılında eylem yapılacak yerlerin tespiti için keşif amacıyla Türkiye’ye gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.

    Avusturya saldırısının görüntüleri çıktı

    Sanık Anvar Elmusa Elhayal’a ilgili yapılan dijital incelemede, kullandığı cep telefonunda, Kasım 2020’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da 3 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili görüntüler ele geçirildi.

    Telefonda, saldırıyı gerçekleştiren Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai’nin fotoğraflarının bulunduğu, fotoğrafların Telegram adlı program aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

    Yine telefonda çıkan 44 saniyelik videonun örgütün yayın organı tarafından yayınlanan görüntü olduğu, videoda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 'IŞİD lideri' Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’ye biat yemini yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

    Konum belirleme programı çıktı

    İddianamede, Anvar Elmusa Elhayal’ın telefonunda değişik koordinatlara ait fotoğrafların yer aldığı bu fotoğrafların örgütün kullandığı ‘Atak Civilian’ adlı konum belirleme programında indirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca telefonda bulunan 47 sayfalık PDF dosyasının bu programın kullanım kılavuzu olduğu belirlendi.

    İddianamede, Elhayal’ın örgüt adına edinmiş olduğu program aracılığıyla keşif faaliyetleri yaptığı, yapmış olduğu keşif faaliyetlerini derleyerek telefonuna yüklediği ve örgütün üst düzey kişilerine gönderdiği bilgisi yer aldı. Elhayal’ın ülkemizden sınır dışı edilen Avusturya saldırısını düzenleyen kişiyle de bağlantılı olduğu belirtilerek, yakalanmaması halinde Ankara’da benzer bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olduğu vurgulandı.

    Suriye'de IŞİD'in mezarcısıymış 

    Yine iddianamede, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen bilgilere göre, sanığın IŞİD'in etkin olduğu dönemde örgüt adana kepçe operatörlüğü yaptığı, örgütün yaptığı toplu katliamlarda cesetleri gömme işini üstlendiği de aktarıldı. Sanığın örgüt adına faaliyet gösterilen bölgelerde yol kontrol yapan ekipte de yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

    IŞİD'den kaçtığını söyledi

    İddianamede ifadesine yer verilen Anvar Elmusa Elhayal, suçlamaları reddetti. Suriye’de kepçe operatörlüğü yaptığını, IŞİD'in gelmesinden sonra kepçesine el konulduğunu, örgütten kaçtığını, daha önce Türkiye’ye gelen kardeşinin yanına gelerek tarım işinde çalıştığını söyledi.

    Telefonunda çıkan konum programını 1 ay önce indirdiğini ve incelediğini ancak hiçbir şey anlamadığını, hiçbir yerin konum bilgisini telefonuna yüklemediğini söyleyen Elhayal, irtibatı olmadığını iddia ettiği Avusturya saldırısını gerçekleştiren kişinin fotoğrafının da telefonuna nasıl yüklendiğini bilmediğini iddia etti.

    İddianamede, diğer sanık Amir Rakan Elmusa Elhayal’ın da kardeşiyle birlikte örgüt adına Türkiye’de keşif çalışmaları yaptığı aktarıldı. Her iki sanık da Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 

    Etiketler:
    Emniyet, MİT, Anvar Elmusa Elhayal, Suriye, IŞİD, Amir Rakan Elmusa Elhayal
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