Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının beşinci gününde, 807 bin 658 sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak Perşembe günü Türkiye genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Aşılamanın beşinci gününde, saat 15.30 itibarıyla öncelik tanınan 807 bin 658 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlileri aşılanıyor. İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek.