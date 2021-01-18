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    Yıllarca akrabasının istismarına uğramıştı: Gizli ses kaydı delil kabul edildi

    © Fotoğraf : Hürriyet gazetesi
    Türkiye
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    Ahmet Emre Yıldır’ın akrabası Vedat Tarhan’ın yıllar süren cinsel istismarı nedeniyle yaşamına son vermesiyle ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Tarhan’ın 26 yıl hapis cezası almasını sağlayan en kritik delil konumundaki gizli ses kaydını ‘hukuka uygun ve hükme esas delil’ olarak kabul etti.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, dokuz yaşından beri 70 yaşındaki akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına maruz kalan 27 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, delil elde edebilmek için kendisini konuşturmaya çalıştı.

    20 dakikaya yakın süren kayıtta Tarhan, Yıldır’a yönelik eylemlerini kabul etti. Yıldır, elde ettiği kayıt ile birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Ancak savcılık başvurusunun üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadı. Yıldır, savcılığın harekete geçmemesi nedeni ile bunalıma girdi. Ailesine "Herkese rezil olacağım. Benim için de güneş doğsun" diyerek ağlama krizleri geçiren Yıldır, yaşadığı daireden aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

    Yıldır'ın ölümünden sonra tutuklandı

    Yıldır’ın vefatı sonrası Tarhan tutuklandı. Hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlaması ile Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Tarhan, 26 yıl hapse mahkûm edildi.

    Tarhan’ın, Yıldır’ı, 2002’den 2011’e kadar birçok kez farklı yerlerde istismar ettiği belirtilen gerekçeli kararda özetle şöyle denildi:

    • "Mağdurun uğradığı cinsel istismar eylemleri nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozuldu. Ruhsal olarak çöküntü yasaması nedeniyle sanığın eylemlerine karşı koyması hayatın olağan akışına da uygun değil. Sanığın, mağdura yönelik zincirleme şekilde organ sokmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanıya varılmıştır."

    'Bu kayıt hukuka aykırı değil'

    Gerekçeli karara, Yıldır ile Tarhan’ın akraba oldukları aileler arasında da husumet bulunmadığına işaret edilerek şöyle devam edildi:

    'Karar emsal teşkil eder'

    Yaşamını yitiren Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi adına davayı takip eden Av. Merve Uçanok, "Bütün bir yargılama boyunca dosyadaki ses kayıtlarının çok önemli olduğunu ve en önemlisi hukuka uygun olduğunu ısrarla ifade ettik. Nitekim mahkeme de ses kayıtlarını hukuka uygun buldu. Emre’nin bir daha delil elde etme olanağının imkânın bulunmadığı mahkemece de ortaya konuldu. Bilindiği gibi, cinsel suçlarda delil elde etmek oldukça güç. Bu nedenle mahkemenin ses kayıtlarını değerlendirmeye alması ve hukuka uygun kabul etmesi cinsel suç mağdurları için oldukça umut verici. Karanın Yargıtay’ca onanması ile emsal nitelik teşkil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Delil, intiharr, Cinsel istismar, istismar, akraba, gizli, Ses kaydı
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