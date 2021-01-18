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    CHP'li Öztrak: Terörden medet umanları çok açıkça uyarıyoruz

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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırılara ilişkin "Sıradan olaylar değildir. Demokrasiye darbedir, terördür" dedi. Öztrak, "Terörden medet umanları çok açıkça uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin ekonomik durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının yarattığı 'toplumsal tahribat' konularının gündeme geldiğini belirtti.

    Devletin, vatandaşların yaşamını koruyamadığını ileri süren Öztrak, 'devlet krizinin zirve yaptığı son yıllarda' Başkentte ana muhalefet partisi liderine linç girişiminde bulunulduğunu söyledi.

    'Mafya artıkları ve çetelerin', siyasetçilere, gazetecilere olmadık tehditler savurduğunu, 'kalleş' saldırılar düzenlediğini ifade eden Öztrak, "Hükümet ise bu terör saldırılarını seyrediyor. Ufak ortağı ise mafya bozuntularına sahip çıkıyor. Bıyık altından sırıtarak olan bitenden keyif alıyor" dedi.

    Geçen cuma 'uzaktan kumandalı çetelerin', Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve basın mensupları Orhan Uğuroğlu ile Afşin Hatipoğlu'na 'kalleşçe saldırdığını' belirten Öztrak, aynı gün içinde gerçekleştirilen ve 'organize olduğu açıkça belli' olan bu saldırıların amacının demokrasinin, basın özgürlüğünün ve siyasetin özgürce yapılmasının önünü kesmek olduğunu söyledi.

    'Bu saldırıları cesaretlendiren, saray ortaklarının kirli siyasi dilidir'

    "Bu yaşadıklarımız, sıradan olaylar değildir. Demokrasiye darbedir, terördür" diyen Öztrak, saldırıları lanetlediklerini kaydetti. Öztrak, hükümetin, failleri bir an önce yakalayarak yargıya teslim etmesini, yargının da hızla gereğini yapmasını beklediklerini belirtti.

    Öztrak, "Bu saldırıları cesaretlendiren, saray ortaklarının kirli siyasi dilidir. Saldırganlara ve tehdit savuranlara gösterilen hoşgörüdür. Hatta bunlardan esirgenmeyen himayedir. Bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri tehdit edilince, sinsice el ovuşturup, sessiz kalanlar, Cumhurbaşkanı zırhına sığınan AK Parti Genel Başkanına 'sözde' denince bir bardak suda fırtına kopardılar" diye konuştu.

    'Bir mafya bozuntusunun tehditlerine karşı yargı ne yaptı?'

    "Sayın Genel Başkanımıza, Çubuk'ta düzenlenen linç girişiminden sonra ne yapıldı? Bir mafya bozuntusunun tehditlerine karşı yargı ne yaptı? Siyaset kurumu ne yapıyor?" sorularını yönelten Öztrak, "Beylerden tehditlere karşı bir ortak tavır almalarını bıraktık, sarayın küçük ortağı, tehditler savuran mafya artığını sahipleniyor. İşte bugün mafya artıkları ve çeteler, Başkentte terör estiriyorsa bu kadar pervasızca sahneye çıkabiliyorsa bunun arkasında sarayın, bu olaylar karşısındaki mefluç tavrı, yurttaşların güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliği vardır" görüşünü savundu.

    Bu 'organize terör saldırıları'nın en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Öztrak, "Terörden medet umanları çok açıkça uyarıyoruz. Dikişleri tutmayan bu ucube rejim elbisesini, memleketimizin üzerine uymayan bu deli gömleğini, silahla, sopayla, tehditle, şantajla, Türkiye'nin üzerine uyduracağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Bu çabanız beyhudedir" dedi.

    Etiketler:
    Eleştiri, MHP, AK Parti, Darbe, Demokrasi, Saldırı, Afşin Hatipoğlu, Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ, Faik Öztrak, CHP
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