İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının ülkemize yasal temsilci atama kararları sevindirici

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'ye temsilci atama kararı sonrası kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.
"Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" diyen Altun, şöyle devam etti:
- "Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir."
Sosyal Medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2021
Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir.
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