İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının ülkemize yasal temsilci atama kararları sevindirici

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının Türkiye'ye temsilci atama kararlarının kendileri için sevindirici olduğunu belirterek "Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" dedi.