Lüferin kilosu 200 liraya dayandı

Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avlanma yasağının 28 Ocak'a kadar uzatılması, hamsi dahil birçok balık türünde fiyatları etkiledi. Kilosu 40-50 liradan alıcı bulan çinekop ve sarıkanatın fiyatı 90-100 liraya çıkarken, lüferin kilosu ise 200 liraya dayandı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, hamsi popülasyonunun tehlikeye girmesi ve hamsi avlanma yasağının uzatılması nedeniyle zor günler yaşıyor. Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda 10 günlük hamsi avlanma yasağı, 28 Ocak'a kadar uzatılınca diğer balık fiyatlarında da artış yaşandı.

'Lüferin kilosu şu anda 160-170 lira arasında'

Tezgahlarda balık olmasın karşın fiyatların arttığını söyleyen, 20 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıklar var ancak fiyatlar biraz yüksek. Hamside biliyorsunuz yasak var. 25-30 liralardan fiyatı 40 liralara çıktı ama çeşitlilik gene de var. Diğer balık fiyatları da otomatik olarak artar.

Şu anda hamsi çıkmadığı için piyasaya şoklu dondurulmuş hamsiler çıkıyor. Onların fiyatları uygun ama taze hamsinin fiyatı 10-15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez. Bu durum diğer balık fiyatlarını da illaki etkiler. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için biri azaldığında diğerinin fiyatı da otomatikman artıyor. Mesela tekir 30-35 liraydı o bile 50 liraya çıktı" şeklinde konuştu.

Zamanı geçmesine rağmen tezgahlarda lüferin halen bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı, "Lüfer durumu bitti denebilecek kadar azaldı artık. Bizim umudumuz vardı ama bu sene lüfer olmadı. Lüferin şu an kilosu 160- 170 lira arasında. Genel olarak balık fiyatları; hamsi 40, sardalya 30, tekir 50, çipura 50, levrek 70, kupa 30 liradan satılıyor" dedi.