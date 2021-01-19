İmamoğlu: Dink'in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin yerine Kamp Armen Gençlik Merkezi kurulacak

Anısına saygıla...



Gazeteci #HrantDink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi'nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ryXT3zOmT4