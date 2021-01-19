Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.