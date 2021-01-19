Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Habertürk TV, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik düzenlenen saldırı anına ilişkin görüntüleri yayınladı.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, Özdağ'ın şoförünün silah çekmesi üzerine 5 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor.
Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/zMEeMvDCDj pic.twitter.com/o7LL5mA7HQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2021
Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramıştı. Hastanede kafasına 15 dikiş atılan Özdağ, ayrıca kolundan bir ameliyat geçirmişti.
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