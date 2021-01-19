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    Celal Çelik

    RTÜK, Celal Çelik'in açıklamaları nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlattı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101191043609176-rtuk-celal-celikin-aciklamalari-nedeniyle-halk-tv-hakkinda-inceleme-baslatti/

    Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in konuk olduğu programda RTÜK’e ilişkin sözleri nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlattı.

    RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Halk TV'de katıldığı bir programda, Üst Kurul'a yönelik kullandığı ifadeler gerekçesiyle yayıncı kuruluş hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

    RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Yapılan hadsiz suçlama olsa olsa bazı çevrelerin bilinçli ve sistematik bir şekilde RTÜK’ü yıpratma ve itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

    "Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir" denilen açıklamada, "İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

    'Küstah söylemlerini esefle kınıyoruz'

    RTÜK’ün açıklaması şu şekilde:

    "Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı olarak bilinen Celal Çelik’in bir televizyon kanalında Üst Kurulumuzu terörle özdeşleştirmesi kabul edilemez. Kanuni haklarımız saklı kalmak üzere aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun buluyoruz.

    Çelik’in katıldığı yayında terör ve terör eylemi tanımı yaparken devletin yaptırımları hakkında kullandığı ifadeler avukatlık mesleği ifa eden bir kişi için akıl tutulmasıdır. Şahsın küstah söylemlerini esefle kınıyoruz.

    Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları 'terörize' unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır. 

    Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere çocuk ve gençlerimizi zararlı yayın içeriklerinden koruyan aile, kadın ve engelliler konusunda son derece hassas olan Üst Kurulumuzun yürüttüğü kamu görevini, insanlık düşmanı teröristlerin vahşi ve kanlı eylemleriyle aynı kefeye koymak bırakın bir avukata kendisine insan diyen hiçbir kimseye yakışmaz.

    Yapılan hadsiz suçlama olsa olsa bazı çevrelerin bilinçli ve sistematik bir şekilde RTÜK’ü yıpratma ve itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. 

    Üstelik ülkemize yönelik bölücü faaliyet gösteren neredeyse tüm terör örgütleriyle işbirliği yapmak ve eylemlerine destek olmaktan hakkında 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen bir kişinin Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzun faaliyetlerine terör eylemi benzetmesi yapması manidardır.

    Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir. Yayın hizmetleri ilkelerinin açıkça yer aldığı 6112 sayılı yasayı ihlal eden Halk TV logolu medya hizmet sağlayıcı hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız.

    Kamuoyunun bilgisi ve takdirlerine önemle duyurulur."

    Çelik ne demişti?

    Çelik, RTÜK’e ilişkin olarak şu eleştiride bulunmuştu:

    "Benim anlayışımda terörize etmek mantığı varsa, korkutmak sindirmek anlayışı varsa bu bir terör eylemidir. Şu an AKP iktidarının iki şekilde bu mantığı gerçekleşiyor. Birincisi, davalar yoluyla sindirmeye çalışıyorlar. Benim ağzımdan çıkan bir fikir Halk TV'ye ceza getirebiliyor. Haklı olarak siz hassassınız. Diğer kanallar aynı şekilde. Çekiniyorsunuz. Bu bir korku değil midir. Bu bir terör değil midir. Aslına bakarsanız kanallara yönelik bir bastırma ve sindirme değil midir bu."

     

     

     

    Etiketler:
    Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK, CHP
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