Ağbaba: Toplu ulaşım yasağı 65 yaş üstü çalışanları açlığa terk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağıyla ilgili açıklaması şu şekilde.

“İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kararıyla 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımız için toplu ulaşım yasaklandı. Kimse halk sağlığı için alınan bu tedbirlere karşı değil. Ancak Türkiye’de TÜİK verilerine göre, 65 yaş üstü nüfusun yüzde 10’u yani 758 bin yurttaşımız çalışıyor. Torununa, yaşlı eşine bakmak ya da kendi ihtiyaçları için sokağa çıkmak durumunda olan yaşlılar var. Kendi sağlık ihtiyaçları için de dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarımız var. Yüz binlerce insan keyfinden değil, aç kalmamak için yaşayabilmek için sokağa çıkıyor; çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Avcılar’da kısıtlamalar nedeniyle İETT otobüsünden zorla indirilmeye çalışılan 65 yaş üst! ü kadının ‘3 tane merdiven sildim, çalışmazsam açım, versinler parayı biz de gitmeyiz evde otururuz’ sözlerini hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Toplu ulaşım yasağı tüm bu yönleri düşünüldüğünde 758 bin çalışanı açlığa terk etmiştir.

65 yaşını geçmiş bir insanın çalışmak zorunda olması kendi suçu mu?