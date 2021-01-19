Ağbaba: Toplu ulaşım yasağı 65 yaş üstü çalışanları açlığa terk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul’da 15 Ocak’ta başlatılan '65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım kullanması yasaklanması kararının' torununa, eşine bakan veya kendi ihtiyaçları için çalışan yaşlıları açlığa terk ettiğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağıyla ilgili açıklaması şu şekilde.
“İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kararıyla 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımız için toplu ulaşım yasaklandı. Kimse halk sağlığı için alınan bu tedbirlere karşı değil. Ancak Türkiye’de TÜİK verilerine göre, 65 yaş üstü nüfusun yüzde 10’u yani 758 bin yurttaşımız çalışıyor. Torununa, yaşlı eşine bakmak ya da kendi ihtiyaçları için sokağa çıkmak durumunda olan yaşlılar var. Kendi sağlık ihtiyaçları için de dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarımız var. Yüz binlerce insan keyfinden değil, aç kalmamak için yaşayabilmek için sokağa çıkıyor; çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Avcılar’da kısıtlamalar nedeniyle İETT otobüsünden zorla indirilmeye çalışılan 65 yaş üst! ü kadının ‘3 tane merdiven sildim, çalışmazsam açım, versinler parayı biz de gitmeyiz evde otururuz’ sözlerini hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Toplu ulaşım yasağı tüm bu yönleri düşünüldüğünde 758 bin çalışanı açlığa terk etmiştir.
65 yaşını geçmiş bir insanın çalışmak zorunda olması kendi suçu mu?
65 yaş üstü vatandaşlarımız, toplumun sağlığını değil en başta kendi sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Hastalığa yakalanması durumunda, 65 yaş üstü insanlar virüsten daha kötü etkileniyorlar. 65 yaş üstünün hayatını kaybetme oranının daha yüksek olduğu da bilimsel bir gerçek. Tüm bunlara rağmen 65 yaşını geçmiş yüz binlerce insan neden çalışmak zorunda? 65 yaşını geçmiş bir insanın çalışmak zorunda olması kendi suçu mu? Bu soruya iktidardan bir Allah’ın kulu çıkıp yanıt vermiyor. TÜİK’in yayınladığı 758 bin sayısına kayıt dışı istihdamı da dahil ettiğimizde karşımıza daha kötü bir tablo çıkıyor. Ayrıca halihazırda emekli olup çalışan yine yüz binlerce yurttaşımız var. Türkiye’yi açlık sınırının altında bir gelirle y! aşamak zorunda olan temel gıdaları bile alamayan milyonların olduğu bir ülke haline getirdiler. 65 yaş üstü vatandaşı kendi hayatını tehlikeye atıp çalışmak zorunda bırakanlara aldıkları ballı maaşlar haram olsun diyoruz. Üçer dörder maaşlarla, milyon dolarlık israflarla, yazlık kışlık saraylarla ülkemizde sosyal adaletsizliği zirveye taşıyanlar utançla hatırlanacak.”
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