Taha Akyol: Allahıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerinin ardından kaleme aldığı yazısında "Allahıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem" ifadesini kullandı.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve köşe komşularına yönelik olarak sarf ettiği sözlerin ardından bir yazı kaleme aldı.

Sözlerine 'milliyetçi düşünce tarihinin büyük isimlerinden biri olduğunu' söylediği Prof. Osman Turan'ın, ömrü boyunca milli şuur, bilim, demokrasi ve üniversite özerkliği gibi değerleri savunduğunu belirten Akyol, "Menderes’in DP’sinde ve Demirel’in AP’sinde aktif siyaset yaptı. Siyaset yapmayı lidere kapı kulluğu yapmak değil, aksine, hür düşünce ve eleştirilerle siyasetin seviyesinin yükseltilmesi olarak icra etti" dedi.

Akyol, Turan'ın tarih araştırmalarında gelişmenin temel dinamikleri olarak neleri gördüyse siyasette de onları savunduğunu ifade etti. Bunları 'bilimin önceliği', 'fikir', 'ifade hürriyeti' ve 'zamanımızda demokrasi ve üniversite' olarak sıralayan Akyol, bu konuda Dr. Nasrullah Uzman'ın 'İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan'ın kitabını tavsiye etti.

'İktidardaki muhalif' tanımının, o dönem liderleri olan Menderes ve Demirel'i eleştirdiği için Prof. Turan'a tam olarak uyduğunu söyleyen Akyol, şunları kaydetti:

"Merhum Menderes yargıçlar ve profesörlere baskı yapmak için emeklilik kanunu hazırlattığında, itiraz eden, DP Trabzon milletvekili Prof. Osman Turan’dı: ' Üniversitenin özerkliğine zerre kadar halel gelirse o memlekette ilim olamaz, ilim olmayan bir memleketin ise istikbali manen tehlikededir .' Prof Turan, 'bilim adamı yetiştirmeden üniversite açmak büyük yanlıştır' diyen DP milletvekilidir.

.' Prof Turan, 'bilim adamı yetiştirmeden üniversite açmak büyük yanlıştır' diyen DP milletvekilidir. Menderes’i de Demirel’i de ' münevverleri ihmal ediyorsunuz ' diyerek eleştiren, büyük çoğunluk olan köylü oylarının bir ülkeyi iyi idare etmek için yetmeyeceğini, 'münevverlerin' gerekli olduğunu söyleyen de de oydu.

' diyerek eleştiren, büyük çoğunluk olan köylü oylarının bir ülkeyi iyi idare etmek için yetmeyeceğini, 'münevverlerin' gerekli olduğunu söyleyen de de oydu. Tanzimat’la Rusya’daki Petro reformlarını mukayese ederek, bizim başarısız olmamızın sebebinin ilim adamı eksikliği olduğunu Meclis kürsüsünde anlatan odur; kafasına parti disiplini kelepçesini takmaksızın!

Parti grubunda Osman Turan’ın söylediği sözler: Eğer Halk Partisi’nin teklif ettiği iyi bir kanunu biz kabul edersek kamuoyu CHP’ye yönelir diye bir şeyi asla düşünmemeliyiz."

Bu bilginin ardından "Görüyor musunuz gerçek milliyetçiyi? Milletini düşman partilerin kamplarına bölmüyor, aksine kesimler arasında bilim, özgürlük, tolerans kanalları açıyor. Siyaseti göze girme sanatı değil, doğru bildiğini savunma sorumluluğu olarak gördü" ifadesini kullanan Akyol, milliyetçi düşünce tarihinde buna benzer çok sayıda örnek olduğunu vurguladı. Akyol, şöyle devam etti:

"Fakat milliyetçiliğin particiliğe indirgenmesi, büyük büyük fikir mirasını ve onun büyük alim ve düşünürlerini unutturdu. İttihatçı Ziya Gökalp’in Darülfünun’da Yahya Kemal gibi İttihatçı karşıtı müderrisleri koruduğunu, İttihatçı karşıtı yayınların özgürlüğüne sahip çıktığını bugünkü nesiller ne kadar bilirler?

'Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem'

Erol Güngör gibi bir beyin neden acaba bir tek satır parti propagandası yazmadı? Tuğrul Türkeş ’in 'azgın milliyetçiliğe karşı yeni bir metot ve ıslah ihtiyacı'ndan bahseden uyarısını önemli buluyorum.

gibi bir beyin neden acaba bir tek satır parti propagandası yazmadı? ’in 'azgın milliyetçiliğe karşı yeni bir metot ve ıslah ihtiyacı'ndan bahseden uyarısını önemli buluyorum. Bir düşünce mirası olarak milliyetçiliği ‘ haddeden geçmemiş ’ şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır.

’ şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır. Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere benim söyleyeceğim budur. Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem."

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na düzenlenen saldırıların ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunmuştu.

"Karar gazetesinin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar" diyen Bahçeli, şunları söylemişti:

"Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.

Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 18, 2021