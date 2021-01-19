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    3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: Eski eş kurbanı olmak istemiyorum

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    Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evliliğinin ardından boşandığı eski eşinin hayatını kabusa çevirdiğini anlattı. 3,5 yıldır eski eşinden tehdit ve ölüm mesajlarını aldığını dile getiren genç kadın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

    Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki katip Vehbiye Aydın, arkadaş ortamında tanıştığı G.Z. ile 2017 yılının ocak ayında evlendi. Aydın, eşinin ziynet eşyaları ve paraları sanal bahis sitelerinde kaybettiğini öğrenince boşanma kararı aldı.

    4 aylık evlilikleri sonlanan Aydın, ailesinin yanına döndü ve boşanma süreci başladı. Bu süreçte açılan boşanma davası nedeniyle eşine sıkıştırıp tokat atan G.Z, ayrılmamak için uzun süre direndi.

    Mahkeme çifti 10 ay önce boşadı. İddiaya göre, G.Z, genç kadının peşini bırakmadı cep telefonundan mesaj ve sosyal medya araçlarından ölüm ve tehdit mesajları atmaya devam etti.

    Ölüm tehdidi aldığını dile getiren Aydın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" diyerek elektronik kelepçe istedi, ya da eski eşinin tutuklanmasını talep etti.

    'Yakında ölüm haberini alacaksınız'

    4 aylık bir evlilik süreci yaşadıklarını 3 yılda zor boşandığını belirten Aydın, “Kendisi itiraz etti duruşmalara gelmedi. Boşanma kesinleştikten sonra da benim yeni bir hayat kurmamı istemedi. Sürekli sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak, resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı. Ailem ve akrabalarımı sürekli sosyal medya üzerinden, 'Vehbiye ile vedalaşın onun yakında ölüm haberini alacaksınız' mesajları gönderdi. İş yerinde sürekli iki tane santral telefonumuz var birini arayıp kapatıyor sürekli. Bu şekilde giderse işimden olmak zorunlu durumda kalacağım. Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım” dedi. 

    'Öldürülmem beklenmesin'

    “Göz göze göre benim öldürülmemi bekliyorlar” diyen Vehbiye Aydın, “Çok acı bir şey. Bu adam tehditlerini eyleme geçirdikten sonra mı adalet yerini bulacak. Arkadaşlarımla görüşemiyorum, işten eve evden işe gitmek durumundayım. Ben 9 saate yakın çalışıyorum ve oradan çıktıktan sonra direkt karakola gitmek durumundayım her mesajını şikayet ediyorum. Hemen hemen her gün bu süreç hem fiziksel hem psikolojik olarak gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Kabusu yaşatıyor bana. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Göz göre göre kendi telefonuyla ‘Öldüreceğim seni, benimle barışmanın dışında yaşama şansın yok' mesajlarını gönderen birisinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini istemiyorum. Tehditlerini eyleme dönüştürdükten sonra ceza almasını istemiyorum. 'Benimle barışmanın dışında hiçbir şekilde yaşama şansın yok' diyor. Benim de bir aile kurmaya benim de anne olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum ama izin vermiyor” dedi.

    'Ölüm mesajları bana da geldi'

    Avukat Latif Orçun Anlak, müvekkilinin mücadelesine 3.5 yıl önce başladıklarını hatırlattı.

    Müvekkili için acil olarak elektronik kelepçe uygulanmasını isteyen Anlak, “Vehbiye hanım daha rahat edecek. O sistemde şüpheli size 600 metre yaklaştığı an uyarı veriyor. Bu tarz önlemlerle zulüm gören kadınların daha rahat hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bugün müvekkilimin yaşadığı kocasının yapmış olduğu kötülüğe karşı boşanmak istemesidir. Karşılaştığı tehditlerden biri bana bile mesaj olarak geldi. Eski eşi bana, 'Vehbiye ile vedalaş son görüşmen olabilir' mesajı attı. Defalarca şikayet edilen kişi hala tehditlerini devam ettiriyor. 7 şikayette bulunduk son dönemde. 3 günlük bir disiplin hapsi uygun görüldü. O kişinin bize tepkisi, 'Ben 3 gün yatar çıkarım ama bunu sizin burnunuzdan getiririm'oldu” dedi.

    Anlak, şikayetlerin birinde G.Z’nin para cezası aldığını ve bunun da taksitlendirilmesini eleştirdi.

    Latif Orçun Anlak, elektronik kelepçe için başvuru yaptıklarını dile getirerek, “Sıramızı bekliyoruz. Vehbiye sırasını bekliyor. Kelepçenin önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil iyi ki demek istiyoruz” dedi.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kadın cinayetleri, Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı, Kadına şiddet, Antalya
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