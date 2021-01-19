Kayıt
16:18 19 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, hakim karşısında: 'Darp ettiğim doğru ama cinsel saldırıda bulunmadım'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343033_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c0bd30f162540895abf235a8142cc2e3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101191043610367-eski-chp-maltepe-ilce-baskan-yardimcisi-hakim-karsisinda-darp-ettigim-dogru-ama-cinsel-saldirida/

    Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakim karşısına çıktı. U.K., "Mağduru darp ettiğim doğrudur ancak tehdit etmedim. Bunları kabul etmiyorum, kesinlikle iddia ettiği şekilde cinsel saldırıda da bulunmadım" dedi.

    Maltepe'de, bir kafede 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müşteki Z.Y. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

    Sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları reddederek "Öyle bir şey kesinlikle olamaz, olay günü Z.Y. ile yaklaşık 10 saat beraberdik. Ben daha önceden bir kafede çalışmaktaydım, geçtiğimiz eylül ayında Z.Y.'yi işe ben almıştım. Yaklaşık 45 gün beraber çalıştık, bu sırada kendisini tanıdım. Olaydan 15 gün önce kafeden ayrılmıştım. Olay günü kafeden alacağım olduğu için gittim, Z.Y. ile karşılaştım, selamlaştık. Daha sonra içeri geçip tanıdığım kişilerle oturup bir şeyler içtim" dedi.

    Sanık U.K. arkadaşı Ö.K. ile buluşmak için sözleştiğini, yarı zamanlı olarak çalıştığı bir kafenin anahtarının kendisinde olduğunu, o gün 4-5 bardak alkol aldığını ve Z.Y.'nin de 2-3 bardak alkol aldığını öne sürdü.

    Z.Y. ile birlikte kendi çalıştığı kafeye gittiğinde Ö.K.'nın da orada beklediğini belirten sanık U.K. "Kafeler pandemi nedeniyle kapandığı ve hava soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Üçümüz birlikte içeri girip sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Bir süre sonra işi olduğu için Ö.K. kalkacağını söyledi. Ö.K.'yi yolcu ettikten sonra Z.Y. ile birlikte sohbet edip alkol almaya devam ettik. Ö.K. ile Z.Y. sevgili olduğu için bu konuda konuştuk. Ö.K. kalktıktan sonra Z.Y. daha hızlı alkol almaya başladı, duygu değişimleri yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

    'Masada duran bardağı kafamda patlattı'

    Z.Y.'nin Ö.K.'ye hakaret ettiğini öne süren sanık U.K. şöyle devam etti:

    • "Z.Y.'nin çalıştığı kafenin sahibinin Z.Y.'yi taciz ettiğini Ö.K. bana söylemişti, bunu konuştuk. Z.Y.'yi sakinleştirmeye çalışırken kendisi gülüyordu, ağlıyordu. Z.Y. masada duran bardağı kafamda patlattı, yaralandım. Z.Y.'yi boynundan ve saçından tutarak o sinirle lavaboya götürdüm. Aynaya baktığımda yüzüm kandan görünmüyordu.
    • 'Niye bardağı yüzümde patlattın' diye Z.Y.'ye vurmaya başladım. Tokat ve yumruk attım. 'Karakola gideceğiz, birbirimizden şikayetçi olacağız' dedim. Bu sırada Z.Y. beni sakinleştirmeye çalışarak yüzümü yıkamama yardımcı oldu. Sakinleştirmiştim, birbirimize sarıldık. Sonra lavabodaki kanları temizledik. Z.Y. bardak parçalarını toplamaya gitti. Kırık bardak parçası ile elini kesti. Sonra masaların üzerini Z.Y. ile topladık.
    • Sakinleştikten sonra çıkmaya karar verdik. Ben kesinlikle Z.Y.'yi orada zorla tutmadım. Akşam 23.30 gibi kafeden çıktık. Üzerimiz kan olduğu için Volkan'ın evine gittik. Benim motosikletime binerek birlikte arkadaşın evine gittik. Yarım saat kadar oturduk. Neler olduğunu sorduğunda kavga ettiğimizi söyledik."

    'Kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim'

    Sanık U.K. suçlamaları kabul etmediğini yineleyerek, "Mağduru darp ettiğim doğrudur ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum, kesinlikle iddia ettiği şekilde cinsel saldırıda da bulunmadım" dedi.

    'Ağabeyce, arkadaşça ısrar etti'

    Müşteki Z.Y. ise sanık U.K.'nin çalıştığı kafeye gelerek kendisine 'Akşam için planın var mı' şeklinde soru sorduğunu, evine gideceğini söylemesi üzerine sanığın kendisine 'Ağabeyce, arkadaşça' ısrar ettiğini söyledi. Sanığın teklifini kabul ettiğini belirten müşteki Z.Y. şöyle devam etti:

    • "Akşam otururken başkası da olur diye düşünüyordum, ikimizin yalnız olacağını duyunca Ö.K.'yi ben arayıp, çağırdım. 'Tek gitmeyeyim' dedim o da 'Gelirim ama fazla vaktim yok' dedi. Olayın olduğu kafeye gittiğimizde Ö.K. bizi bekliyordu."

    Mahkeme başkanı "Niye kapalı bir kafeye gidiyorsunuz, başka yer yok mu?" şeklinde soru yöneltince Z.Y. de "Hava soğuktu, daha önce orada oturduğumuz için bir sakınca görmedim" şeklinde cevap verdi.

    'Tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş'

    Müşteki Z.Y., Ö.K. ayrılırken kendisinin de ayrılmak istediğini, fakat sanığın 'Otur ben seni bırakırım' dediğini söyledi. Z.Y. olay anını şöyle anlattı:

    • "Sanıkla işlerden konuşurken bana asılmaya başladı. 'Çok güzelsin, akıllısın' gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Ö.K.'yi yolcu ederken kapı kilitli değildi, ben bir ara tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş. Sonrasında beraber otururken benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Pantolonumu çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Ben kendisini ittim ancak dinlemedi beni. Ben de masada bulduğum bardağı sanığın kafasında kırdım. Çok sinirlendi."

    Sanığın kendisini darp ederek tuvalete götürdüğünü belirten Z.Y. "Kafamı duvarlara vurdu, boğazımı sıktı. Bana tecavüz edeceğini ve öldüreceğini söyledi" dedi. Z.Y. sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

    'Ailem hala bilmiyor'

    Tekrar oturdukları yere geldiklerini söyleyen Z.Y. burada koltuğun üzerindeki kanları sildiklerini, tekrar alkol almadıklarını ifade etti. Z.Y. şöyle devam etti:

    • "Bana karakola gitmeyi teklif etti. Kabul etmedim çünkü ailemin duymasını istemediğimi söyledim. Beni motorla arkadaşının evine götürdü. Üstümüzü temizleyecektik. Ben aslında istemedim. Etrafta kimse yoktu. Ben çok korkmuştum. Arkadaşı ne olduğunu sorunca kavga ettiğimizi söyledi. Sanık beni oradan çıkartmaz diye korkumdan söyleyemedim. Ailem hala bilmiyor bu olayı. Sanıktan şikayetçiyim."

    'Tutukluluk halinin devamına karar verildi'

    Sanık avukatı kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenerek rapor alınmasını talep etti. Kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Yargılama, küfür etmek, Tecavüz, Mahkeme, Cinsel saldırı, Darp, yönetici, Maltepe, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
    Ankara'nın kuğuları buz tuttu
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet