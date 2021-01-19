Rakel Dink: 14 yıldır çözemediler, 'Nasıl kapatırız?' diye çabalıyorlar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünün yıl dönümünde konuşan Rakel Dink, "Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. 14 yıldır çözemediler, nasıl kapatırız diye çabalıyorlar ama o kadar yere bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir yol izlememek başka nasıl izah edilebilir" dedi.