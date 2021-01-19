Rakel Dink: 14 yıldır çözemediler, 'Nasıl kapatırız?' diye çabalıyorlar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 14. yıl dönümünde, online olarak düzenlenen etkinlikle anıldı. Anmada Dink'in hayatı, gelen tehditler suikast süreci anlatıldı.
Agos gazetesi önünde sadece ailesinin katıldığı sembolik anma da canlı yayınlandı. Anmada "Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz", "Hrant için adalet için", "Faşizme inat kardeşimsin Hrant" sloganları atıldı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre konuşmasının başında "Sevgili dostlar 14 yıldır buradayız. Bugün pandemi şartlarıyla acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız" ifadesini kullanan Rakel Dink, şöyle devam etti:
'Burası acılarda kardeş olduğumuzu öğrendiğimiz yer'
- "Biliyoruz ki yürekleri burada çarpanlanlar çok çoktur. Burası unutturulmak istenilenlerin hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olduğunu öğrendiğimiz yer. Burası adalet arayanların yeri oldu. Burası devletin göz yumduğu, sonuçsuz bırakıldığı, davasız bırakıldığı yer oldu.
Rakel Dink: Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. 14 yıldır çözemediler, 'Nasıl kapatırız?' diye çabalıyorlarhttps://t.co/ECm7ipV5ZX pic.twitter.com/ObVvis1jRX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2021
- Bir kılıç artığı torunu olarak yüz yıldır yaşadığımız acıları yok etmek yetmedi bir de sözde soykırım diyerek yalanlarına tüy diktiler. Birilerini acıtıyor muyuz, incitiyor muyuz diye hiç düşündünüz mü? Kininiz, nefretiniz gerçekten yoruyor. Siz hiç yorulmadınız mı? Yazık! Tekrarlanmaması için adalet ve doğrulukla pişmanlık gerekir. O kadar çok biriken acılar, cinayetler, katliamlar, davalar yaslar var ki acımızı dile getirmekten utanır olduk.
- Vatandaşıyla sorunları bitmeyen bir devletimiz var maalesef. Halbuki öldürmekten, düşmanlıktan, savaştan kim ne kazanmıştır? Ölümün, yassın, acıların, kıtlığın, bereketsizliğin çoğalmasından başka. Barış, esenlik, sevgi, iyilik bereket ve sevinç varken neden kötülük, neden düşmanlık, zulüm, neden savaşlar? Bunlar tanrıya da düşmanlıktır. Temiz eller böyle mi olur? İnsan onuru böyle mi korunur?
'O kadar yere bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar'
- Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. 14 yıldır çözemediler, nasıl kapatırız diye çabalıyorlar ama o kadar yere bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir yol izlememek başka nasıl izah edilebilir. Yakında davada bir karar çıkarttırıp bitti demeye çalışırlar. Bitti diyorsanız neden tehdit edenleri, hedef gösterenleri, azmettiricileri soruşturmuyorsunuz? 14 yıldır bu ülkede nice ittifakalar kuruldu, bozuldu bizim de davamız renk değiştirdi durdu.
- Basitçe söyleyelim: 'Hrant'ı FETÖ öldürdü' demek 'Ben yapmadım, elim yaptı' demek, 'Hrant'ı Ergenokon öldürdü' demek 'Ben yapmadım, ayağım yaptı' demek. Sen ayağın, sen elin, sen dilin değilsen sen nesin? 14 yıldır görevini layığıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var.
- Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet... Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın. Bu halk bundan iyisini inşa edecektir. İnşa edemeyecekse zaten harabedir. Bırakın hangi bina, duvar yıkılırsa yıkılsın, bu halk bundan iyisini inşa edecektir.
'Ülkemiz için yas tutsak yeridir'
- Rabbin iğrendiği 7 şey vardır. Maalesef gururdan, yalandan geçilmiyor. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğaldıkça çoğalıyor. Ve maalesef ayrımcı zihniyet, çekişmeler, düşmanlık ve yalancılık soluyarak beslenip temizleniyorlar. Ülkemiz için yas tutsak yeridir. Çünkü hepsi fazlasıyla var. Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba organıyla çekenlerin vah haline. Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığa ışık, ışığa karanlık diyenlerin, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline."
Gün boyunca hranticinadaleticin.org adresinden Hrant Dink ile ilgili yayınlar sürecek.
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