Bakan Koca, Rus Büyükelçi Yerhov ile görüştü: 'Sputnik V aşısı başta olmak üzere iş birliklerimizi değerlendirdik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Koca, görüşmeye ilişkin olarak "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Sıcak ve yapıcı’ bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşme sırasında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı arasındaki işbirliği de dahil olmak üzere, Rusya ve Türkiye’nin sağlık alanında işbirliğinin genişletilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Büyükelçi A.Erkhov, Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca ile görüştü. Sıcak ve yapıcı görüşme sırasında @rdif_press ve @tusebgovtr de dahil olmak üzere sağlık sektöründe Rus-Türk işbirliğini pekiştirme konuları ele alındı. pic.twitter.com/VUdRRbLrIo — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 19, 2021

​Sağlık Bakanı Koca da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim."

Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim. pic.twitter.com/1cqpbGl2FC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021

Sputnik V ile Rusya’nın tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından da aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisi görülmüş değil.

Aşının etkililik oranıysa sonuçların analizinin yapıldığı son kontrol noktasında yüzde 91.4 olarak tespit edildi.

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