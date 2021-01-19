Rus Büyükelçi Yerhov, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği’nin Twitter üstünden yapılan açıklamada Büyükelçi Yerhov’un Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldiği kaydedildi. ‘Sıcak ve yapıcı’ bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşme sırasında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı arasındaki işbirliği de dahil olmak üzere, Rusya ve Türkiye’nin sağlık alanında işbirliğinin genişletilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Twitter üstünden yapılan açıklamada koronavirüs aşısı konusunda bir işbirliği ihtimalinden doğrudan bahsedilmemiş olsa da RDIF, Rusya’nın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin finansörü. Sputnik V’nin ülke dışında üretimiyle ilgili işbirliği anlaşmalarını da RDIF yapıyor.

Sputnik V ile Rusya’nın tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından da aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisi görülmüş değil.

Aşının etkililik oranıysa sonuçların analizinin yapıldığı son kontrol noktasında yüzde 91.4 olarak tespit edildi.

Büyükelçi A.Erkhov, Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca ile görüştü. Sıcak ve yapıcı görüşme sırasında @rdif_press ve @tusebgovtr de dahil olmak üzere sağlık sektöründe Rus-Türk işbirliğini pekiştirme konuları ele alındı. pic.twitter.com/VUdRRbLrIo — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 19, 2021

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