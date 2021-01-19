Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçen yıl kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı beylik tabancasıyla öldürüp, kız arkadaşının annesi Güngör Çetinkaya'yı da yaralayan Suat Teke hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, geçen yıl 4 Mart'ta, otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin yolunu kesti. Ardından da eski kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobile 11 kez ateş etti.

Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.

Suat Teke hakkında Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 6 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Teke için TCK'nın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Mermiler bitene kadar ateş etti

İddianamede sanık Teke ile öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın mesaj içeriklerinin dökümlerine yer verildi. İddianamedeki mesaj dökümlerinde Hatice Büşra Çetinkaya'nın görüşmek istemediğini belirttiği sanık Teke'nin ise ısrarcı davranıp, "Çok yakın zamanda patlatacağım bombayı, hadi bakalım hazır ol" şeklinde ifadeler kullandığı yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin dökümünde ise sanık Teke'nin yolunu kestiği otomobile ateş etmeye başladıktan sonra tabancasını Hatice Büşra Çetinkaya'ya çevirip, mermiler bitene kadar ateş ettiğinin görüldüğü belirtildi.

'Anlık sinirle oldu, pişmanım'

Sanık Suat Teke'nin polisteki ifadesine de iddianamede yer verildi. Sanık Teke, 2018 yılında İstanbul'da görevli olduğu esnada Hatice Büşra Çetinkaya ile tanışıp sevgili olduklarını, evlenmeyi düşündüğünü, Afyonkarahisar'da görev yapmaya başladıktan sonra sevgilisini görmeye bu kente gittiğinde tanımadığı bir erkeğin aracından inerken gördüğünü; bu konuda telefonda tartıştıklarına yer verildi.

Teke'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Aydın'a geldikten sonra Büşra'yı telefonla aradım ama cevap alamadım. Daha önceden tanıdığım ablasının evinin önünde Büşra'ya ait aracı görerek bir süre beklemeye başladım. Büşra'nın aracını takip ettim, araçtan inip yanına gittim. Bana ağır ifadeler kullandı. Belimdeki silahı çıkartıp atışa hazır hale getirip, şarjörü boşaltacak şekilde ateş etmeye başladım. İstanbul'dan gelirken öldürmek gibi bir kastım yoktu. Annesine karşı da kasıtlı bir eylemim söz konusu değil. Olay anında yaşadığım bir anlık sinir ile konu bu noktaya geldi, pişmanım."