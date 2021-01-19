Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak

Türkiye ile ABD, kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın katılımlarıyla düzenlenen törende imzalanan anlaşma ile, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ile kültür mirasın korunmasına katkı sağlanmasının önü açıldı.

Anlaşma ile sergiler gibi özel izne tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin, ABD'ye girmesi, ABD'dekilerin de Türkiye'ye girmesi yasaklanıyor.

Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve Türkiye’nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması amacıyla @TCKulturTurizm Bakanı @MehmetNuriErsoy ve Büyükelçi Satterfield bugün bir anlaşma imzaladılar.#KültürelMirasaSaygı pic.twitter.com/vi9rEyPgiH — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) January 19, 2021

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