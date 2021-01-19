Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldıyla ilgili gözaltına alınan G.T. ve A.G. tutuklandı.

Mahkeme, şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.