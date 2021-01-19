Dışişleri: Yunanistan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın azınlıklarla ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye’deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine cevap verdi.

Yunan Bakan’ın azınlıklar konusunda Türkiye’yi eleştirmesini trajikomik bulan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Yunanistan hakkında 3 verilen ihlal kararlarına işaret etti.

'Yunanistan'da ilerleme değil, geriye gidiş var'

Türkiye’de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eşgüdüm içerisinde hayata geçirildiğini bildiren Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan’da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır. Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda AİHM’nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır. Batı Trakya’daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan’da artık sadece ’Türk’ ifadesine değil, ’Azınlık’ ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ülkemizdeki Rum Azınlığa Yönelik İfadeleri Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/e5meRurWwP pic.twitter.com/TSo7nqBoth — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 19, 2021

"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada’da sadece 4 öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya’daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir" diyen Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: