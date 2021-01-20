Kulis: Cumhur İttifakı seçim koşullarında düzenleme planlıyor, 2023 seçimlerine katılım şartları ağırlaşabilir

Kulislerde AK Parti Ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ‘muhalefeti kıskaç alacak’ yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Buna göre, Siyasi Partiler Yasası’nda bir partinin seçimlere katılabilmesi için şart koşulan 'oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması' gerekliliğinde değişiklik yapılması gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından da Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesi, 2023 seçimlerine doğru 'Cumhur İttifakı’nı genişletme hamlesi' olarak yorumlanırken, iktidar, diğer yanda 'muhalefeti kıskaca alacak' yasal düzenlemeler üzerinde de çalışıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, mevcut Siyasi Partiler Yasası’nda, bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için 'illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapması' şartı aranıyor. İktidarın, bu madde üzerinde değişiklik yapacağı, 'kongrelerini gerçekleştiren partilerin de seçimlere katılmalarını zorlaştıracak bir hamle üzerinde çalışıldığı' ifade ediliyor.

Buna göre 'bir partinin seçimlere katılması için aranan 6 ay koşulunun değiştirilebileceği, bu sürenin uzatılabileceği' değerlendiriliyor. Eğer, iktidar cephesi yasada bu tür bir düzenleme yaparsa, kongrelerini gerçekleştiren ve mevcut koşullarda 'seçimlere katılma şartını' sağlayan, yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerinin '2023 yılındaki seçimlere katılma şartları' ağırlaşabilecek. Bununla birlikte siyasi partiler için yasada yapılacak değişiklikle siyasi partilerin salt kurultaylarını gerçekleştirmeleri yeterli olamayabilecek