İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."

Günaydın İstanbul,



🚩Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150.186 sağlıkçımız aşı oldu.



🚩Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3.703 misafirimiz ve 2.272 görevli arkadaşımız #aşı oldu.



Aşı, #SağlıkİçinHepimizİçin. 😷↔️🧴 pic.twitter.com/gn6AM5Ueqf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2021

​