İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."
Günaydın İstanbul,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2021
🚩Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150.186 sağlıkçımız aşı oldu.
🚩Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3.703 misafirimiz ve 2.272 görevli arkadaşımız #aşı oldu.
Aşı, #SağlıkİçinHepimizİçin. 😷↔️🧴 pic.twitter.com/gn6AM5Ueqf
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