Kılıçdaroğlu: Siyasilerin hedef gösterdiklerinin saldırıya uğraması 80 öncesini çağrıştırıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun son dönemde gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili olarak "Siyasilerin hedef gösterdiklerinin saldırıya uğraması 80 öncesini çağrıştırıyor" dediğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında son dönemde gazetecilere ve bazı siyasetçilere yönelik saldırılara değindi.

"Başımıza gelecek kötülüklere karşı elimizde kalemimizden başka hiçbir şey yok" diyen Zeyrek, konuyla ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.

Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün telefonla görüşürken 'Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Yanıtı şu oldu:

'Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam. Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız.'

Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hedef gösterdiği isimlerin saldırıların hedefi olmasının 80 öncesini çağrıştırdığını belirterek şöyle dedi:

'Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım.'"