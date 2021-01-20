Yerli helikopterin ilk teslimat tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde, 2022’de tamamlanması planlanan Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetinin Nisan 2021’e alındığını açıkladı. Kotil, bu yıl teslimatı yapılması planlanan Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY’in ise 2022’ye ertelendiğini söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği (ODTÜBİRDER) instagram hesabından düzenlenen canlı yayına konuk oldu.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün aktardığı habere göre şirketin çalışmaları hakkında bilgi veren Kotil, Türkiye’nin F35 projesinde devre dışı bırakılmasının ardından Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin daha önemli hale geldiğini belirtti.

Kotil, MMU’nun Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetlerine Nisan 2021’de başlanacağını, ilk MMU prototipinin, 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapacağını vurguladı.

MMU da PDR faaliyetleri daha önce 2022 olarak açıklanmıştı. Böylece PDR çalışmaları bir yıl öne çekilmiş oldu. MMU’nun 2025’te ilk uçuşunu yapması ve 2029’da TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Daha önce 29 Ekim 2021 olarak açıkladığı GÖKBEY’in teslim tarihinin, 2022’ye ertelendiğini de söyleyen Kotil, "T-625 Gökbey cephe arkası bir helikopter. Kendi sınıfında İtalyan Leonardo’nun yaptığı benzer bir helikopter var. İnşallah biz ondan daha çok satacağız" dedi.