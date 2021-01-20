Evde doğum yapan kadın, bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki M.T., evinde dünyaya getirdiği bebeği bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olan M.T. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmit'in Yenişehir mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi M.T. sancısı başlayınca evde doğum yaptı.

Bir erkek bebek doğuran M.T. ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olan kadın özel bir hastaneye giderken, olay polise bildirildi.

DHA'nın haberine göre, evde bulunan bebeğin cesedi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Anne M.T.'nin tedavisinin devam ettiği hastane odanın önünde polis nöbet tutarken, gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.