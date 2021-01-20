Trabzon'da, sahibinin kaldırıldığı hastane kapısının önünde 5 gün boyunca bekleyen köpek, sahibine kavuştu.

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden "Boncuk" isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.

Şentürk, tedavisinin sona ermesinin ardından köpeği ile hastane odasında buluşturuldu. Şentürk ve köpeğinin buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Köpek boncuk sahibine kavuştu: 5 gün hastane kapısı önünde beklemişti https://t.co/IBwHb1YKqO pic.twitter.com/RCJPp01reV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 20, 2021

​