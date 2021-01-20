AK Partili Akbaşoğlu: Hayvan haklarını yasalaştıracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar da yapıldığına işaret eden Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" ifadesini kullandı.