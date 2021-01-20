Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak Perşembe günü Türkiye genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında, aşı yaptıranların sayısı bir milyonun üzerine çıktı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşı uygulamasının ilk aşamasında sağlık çalışanları, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlilerine aşıları yapıldı.

Birinci aşamanın 2. adımı doğrultusunda ise dün itibarıyla huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının yedinci gününde 1 milyon 6 bin 940 kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanları, sürecin devamında aşı yaptırabilecek. Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra gelecek. İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.