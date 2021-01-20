Günlük Kovid-19 tablosunun arkasındaki isim konuştu: 'Şirketi kurduğumuzda ‘Dükkanınız nerede?’ diye soruyorlardı'

Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı Kovid-19 tablosunun mimarı Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, şirketinin gelişim süreciyle ilgili bilgiler verdi. Şahin, "Şirketi kurduğumuzda insanlar bize ‘Dükkanınız nerede?’ diye soruyordu. Ülkenin sayılı üniversitelerinden birinden olduğum için iyi bir işe girip çalışmamı bekliyorlardı" dedi.

Dünya gazetesi yazarı Handan Sema Ceylan, Sağlık Bakanlığı’nın her akşam açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunun arkasındaki girişimi kaleme aldı.

"Kovid-19 salgını ile birlikte hayatımıza her akşam Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı o meşhur tablo girdi. Kimilerimiz için acı kimilerimiz için iyileşen hanesine yazılan neşe oldu. O turkuaz tablonun mimarı ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren ve 200 terabaytın üzerinde bilgiyi işleyebilen Turboard" bilgisini veren Ceylan, şöyle devam etti:

"Turbord, Türk ihracatçıların önünü açmak için de iki büyük işe imza atmış durumda. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) için ' İhracat Radarı ', Aktifbank için ' Africa Business Platform 'u hazırlayan Turboard, böylece yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçıların önünü açacak.

için ' ', için ' 'u hazırlayan Turboard, böylece yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçıların önünü açacak. Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, 2004 yılında henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken bu firmasının temellerini atmış. Şahin, 'Biz girişimciliğin gençler arasında moda olmadığı start-up isminin kullanılmadığı bir dönemde işe başladık. Ortağım mezun olmuştu. İlk şirketi kurduğumuzda insanlar bize ‘Dükkanınız nerde’ diye soruyordu. Ülkenin sayılı üniversitelerinden birinden olduğum için iyi bir işe girip çalışmamı bekliyorlardı. ‘İş zekası’ dediğimizde insanları ya da şirketleri bu teknolojiyle tanıştırmak için ikna etmek zordu. Ayrıca devlet tarafından verilen destekler ya hiç yoktu ya da oldukça kısıtlıydı. Ama bu işe inandık. Şirketimizin hayata tutunması için ABD’deki bir proje için büyük bir adım attık' diyor. Aslında ilk büyük işleri, o zamanlarda akıllara bile gelmeyen bir ihracatın; 'hizmet ihracatı'nın da önünü açmış."

'İhracatla kurulduk, ilaç dünyasını analiz ettik'

Ceylan'ın aktardığına göre Şahin, ABD’de farmasötik sektörde ilaç geliştirmek için kullanılacak verilerin sadeleştirilerek görselleştirilmesi ile ilgili ilk projeyi nasıl aldıklarını da şöyle anlattı:

" PharmaCircle ; farmasötik bilgi, ilaç, gelişmekte olan ilaç, ilaç teknolojisi, ilaçlara ilişkin finansal bilgi, üretici firmalar, ilaç ve teknolojileri ile ilgili ana başlıklara sahip bir yapı. PharmaCircle bizim ürettiğimiz iş zekası ile güncel veriyi en kısa zamanda veritabanına ekleyip, kullanıcıların çok farklı raporlama seçenekleri ile istedikleri formatta bilgiye ulaşabilmelerini sağladı. Ve biz e-Kalite şirketini kurarak ilk ihracatımızı ABD’ye gerçekleştirmiş olduk.

; farmasötik bilgi, ilaç, gelişmekte olan ilaç, ilaç teknolojisi, ilaçlara ilişkin finansal bilgi, üretici firmalar, ilaç ve teknolojileri ile ilgili ana başlıklara sahip bir yapı. PharmaCircle bizim ürettiğimiz iş zekası ile güncel veriyi en kısa zamanda veritabanına ekleyip, kullanıcıların çok farklı raporlama seçenekleri ile istedikleri formatta bilgiye ulaşabilmelerini sağladı. Ve biz kurarak ilk ihracatımızı ABD’ye gerçekleştirmiş olduk. Şu anda da, dev ilaç firmalarının yüzde 79’u PharmaCircle içinde çalışan Turboard ile ilaç dünyasını analiz ediyor. Normalde şirketler kurulur, gelişir ve belli bir zaman sonra ihracat yapmaya başlar. Oysa biz ihracatla kurulduk. Ardından 2010’da ODTÜ Teknokent’e taşındık. Bu anlamda da farklıyız. Birçok teknokent firmasının aksine biz hikâyemizi yazmaya teknokentte başlamadık. Yaklaşık 6 yıl teknokent dışında faaliyet gösterdik."

Gelinen noktada en büyük maliyetin zaman olduğuna işaret eden Şahin, "Biz, firmalara veya kurumlara sade ekranlardan verileri izlemelerine, teknik bilgi sahibi olmadan bu ekranlarda gezebilmelerine olanak sağlıyoruz. Turboard 2.6 trilyon satırdan fazla veriyle çalışabiliyor. 200 terabaytın üzerinde büyük veriye bağlanarak özellikle Sağlık Bakanlığı gibi müşterilerimize büyük veri hizmeti sunabiliyoruz. Önemli bir miktarı ABD’de olmak üzere, dünya genelinde yaklaşık 300 bin kullanıcımız var. Girdiğimiz her yerde adımızı gider değil gelir hanesine yazdıran bir uygulamayız. İhracat için de önemli çalışmalar yaptık. Hangi ülkenin neleri ithal ettiğini gösteren ekranımızla TİM, ihracatçılara önemli bir kapı açıyor. Aktifbank ihracatçıların Afrika’da etkinliklerini artırması için ‘Africa Business Platform’u hazırlattı. İhracatçıların böylece önünü açıyorlar" diye konuştu.

'TÜİK’e de İBB’ye de hizmet veriyoruz'

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için yatırım bütçesinin analizi konusunda hizmet verdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti: