Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'yi eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı bırakmayacaklarını' söyledi. Erdoğan, "Ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Yılın 365 günü kesintisiz çalışarak AK Parti'nin vatandaşların hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, 'Türkiye'yi eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı bırakmayacaklarını' ifade etti.

"Rahmetli Menderes'in öncülüğünde milletimizin değerlerine dayalı çok partili siyasetle, ellerinden kayıp giden tek parti dönemine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz" görüşünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin 81 ilin her karışında yatırımlarının, eserlerinin izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz.

'Alamadıkları yetkinin gaspla kendilerine takdimini bekleyenler daha çok beklerler'

Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. İktidarı perde gerisinde yazılan senaryolarla elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığının sebebi budur. Alamadıkları yetkinin gaspla kendilerine takdimini bekleyenler daha çok beklerler."

Köklü bir yönetim reformu yaparak 'yetki gaspı' yolunu tamamen kapattıklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayana milletin yönetimi teslim edilemez. Biz milletimizin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatımızla çıkıyoruz. 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

'Varsa bu konularda bizimle rekabet edecek birileri her türlü yarışa hazırız'

Erdoğan, bu süreçte sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmekle kalmadıklarını, Türkiye'yi küresel, siyasal ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmak için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

"Varsa bu konularda bizimle rekabet edecek birileri her türlü yarışa hazırız. Yalan ve iftira üzerine kurulan polemiklerle milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır" diyen Erdoğan, muhalefet partilerine yönelik olarak şunları kaydetti:

"Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık ile yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak görüyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla, çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz."

'Aşı programımıza kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz'

Erdoğan, koronavirüse karşı Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin olarak da bilgiler verdi.

Aşılanan kişi sayısınıngeçtiğini hatırlatan Erdoğan, "" bilgisini verdi.

Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması çağrısını yineleyen Erdoğan, "Devlet - millet dayanışmasıyla, sabırla, kararlılıkla inşallah bu zorlu süreci bir an önce bitireceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

Sözlerini noktalarken AK Parti'nin geçmiş dönemdeki seçim sloganlarını sıralayan Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız. Biz milletin bağrından çıkmış, sadece millete borcu olan bir hareketiz" diye konuştu.

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