Akkuyu'dan 'planlı patlatma' açıklaması: Vatandaşların zararları karşılanacak

Akkuyu Nükleer A.Ş., dün santral sahasına giden bağlantı yolunun yapım çalışmaları sırasında yaşanan planlı patlatma faaliyetleriyle ilgili açıklama yayınladı.

Alt yüklenici şirketin planlı delme ve patlatma çalışmaları yaptığını kaydeden şirket, Büyükeceli mahallesindeki bazı konutları camlarının kırıldığını, 2 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığını, yaralanan kişilere olay yerinde acil yardım sunulduğunu bildirdi.

Jandarma'nın ve ilgili diğer kurumların incelemelere devam etmekte olduğunu ve evleri hasar gören kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan şirket, hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra zararların karşılanacağını vurguladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağının da altını çizdi.