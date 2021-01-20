Pekcan: Rusya'nın domates ihracatına uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Pekcan açıklamasında, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200bin tondan 250bin tona yükseltildi. Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı.

Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/TOEY34xmuM — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 20, 2021

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