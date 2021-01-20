Kılıçdaroğlu: Çöpçülerin kralı değilim ama yoldaşıyım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla 'Çöpçülerin kralı değilim ama yoldaşıyım, haklarının savunucusuyum' ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Takvim gazetesinin kendisi hakkında 'Çöpçüler Kralı' manşeti atmasına yanıt olarak Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çöpçülerin kralı değilim ama yoldaşıyım, haklarının savunucusuyum. Çok şükür, emekçiyi hakir gören kirli zihniyetin değil, alın teriyle geçinen tertemiz insanların tarafındayım."

Çöpçülerin kralı değilim ama yoldaşıyım, haklarının savunucusuyum. Çok şükür, emekçiyi hakir gören kirli zihniyetin değil, alın teriyle geçinen tertemiz insanların tarafındayım. pic.twitter.com/Oeuylb4JBK — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 20, 2021

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