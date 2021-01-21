İtalyan cihatçı Türkiye’de gözaltına alındı

Suriye ve Irak’taki çatışmalarda yer alan İtalyan cihatçının Türkiye’de teslim olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

İtalya polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü saflarında çatışmalara katılmak üzere 2014’te Suriye ve Irak’a giden adı açıklanmayan bir cihatçının Türkiye’de teslim olduğu ve Türk polisi tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İtalya asıllı militanın, 2014’te El-Kaide bağlantılı bir terör grubuna katılmak üzere Suriye ve Irak’taki çatışma bölgesine gittiği belirtilen açıklamada, bir yıl sonra başlatılan soruşturmanın, onun silahlı eylemlere katılma, savaş eğitimini alma ve radikal ideolojiyi yayma dahil etkin faaliyetini doğruladığı aktarıldı.

24 yaşındaki adamın, ailesiyle birlikte gizlendiği Suriye’nin İdlib şehri yakınlarında tespit edildiği bildirilirken cihatçının, Almanya doğumlu Türkiye vatandaşı olan eşi ile birlikte terör örgütüne katıldığı kaydedildi. Çiftin ayrıca 3 çocuğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, militanın Türk makamları ve İtalya gizli servisleriyle temaslar sırasında İtalya’ya teslim olmaya hazır olduğu belirtilirken cihatçının Hatay’da İtalyan yetkililere teslim edildiği, ailesinin ise Türkiye’ye kalma isteğini dile getirdiği ifade edildi.

İtalya’da 2017’de tutuklama kararı çıkarılan cihatçının ülkesine döndükten sonra uluslararası teröre katılma suçlamasıyla gözaltına alındı.